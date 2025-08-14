Северная Корея не собирается передавать через Путина послание США

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Пхеньян не планирует передавать сигналы о готовности к переговорам с США через президента России Владимира Путина, который в пятницу встретится на Аляске с американским коллегой Дональдом Трампом, заявила заместитель заведующего отделом ЦК ТПК, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Ё Чжон.

"12 августа СМИ РК (Республика Корея - ИФ) распространили домыслы о возможности передачи нашей позиции американской стороне на предстоящем российско-американском саммите. Это является типичным примером, что РК предается бредовой мечте", - говорится в заявлении Ким Ё Чжон, распространенном ЦТАК.

Сестра лидера КНДР напомнила, что уже отмечала, что Северной Корее "не о чем разговаривать с США".

"Я уже четко выразила позицию, что (...) если США цепляются за способ мышления старой эпохи, то встреча глав государств тоже будет оставаться "надеждой", - добавила она.

Ранее Ким Ё Чжон заявила, что потенциальная встреча между лидерами Северной Кореи и США так и останется "надеждой" для Вашингтона, если он не изменит своего отношения к Пхеньяну и не признает КНДР как государство, обладающее ядерным оружием.

"Если США не поймут изменения реальности и будут цепляться только за прошлые неудачи, то встреча между КНДР и США останется только "надеждой" США", - подчеркнула она.