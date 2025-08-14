Поиск

Корабли России и Китая вышли в Тихий океан для совместного патрулирования в АТР

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Тихоокеанский флот (ТОФ) РФ сообщил в четверг о выходе отряда кораблей России и Китая из порта Петропавловск-Камчатский в Тихий океан для совместного патрулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Отряд кораблей ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая вышел в Тихий океан для выполнения задач совместного патрулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе после пополнения запасов в порту Петропавловск-Камчатский", - говорится в сообщении пресс-службы ТОФ.

"На выходе из Авачинской губы корабли отряда провели корабельные учения по противороботовой защите и всем видам обороны. В Тихом океане корабли отработали способы маневрирования с перестроением в различные строи", - проинформировали в пресс-службе.

По ее данным, в составе отряда действуют большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" Тихоокеанского флота, эсминец "Шаосин" и корабль комплексного снабжения "Цяньдаоху" ВМС Китая.

Основными задачами российско-китайского патрулирования являются укрепление военно-морского сотрудничества между РФ и КНР, поддержание мира и стабильности в АТР, мониторинг морской акватории и охрана объектов морской экономической деятельности двух стран, заявили в Тихоокеанском флоте.

7 августа ТОФ сообщал, что корабли России и Китая вышли в Японское море и приступили к выполнению задач совместного патрулирования в АТР. 12 августа отряд кораблей двух стран совершил заход в порт Петропавловск-Камчатский для пополнения запасов.

Это пятое по счету российско-китайское военно-морское патрулирование в АТР. Россия и КНР проводят его регулярно с 2021 года. С 2019 года Москва и Пекин проводят совместное патрулирование воздушного пространства в АТР с участием стратегической авиации.

Ранее российские и китайские корабли провели учение в Японском море. В его рамках экипажи кораблей выполнили практические артиллерийские стрельбы, отработали противолодочные задачи и задачи противовоздушной обороны, а также действия по поиску и спасению на море.

Проведение ряда военных учений с Китаем - это реакция России на наращивание военного потенциала США в АТР, заявил в декабре 2022 года начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов.

