Поиск

Зампред кабмина Киргизии заявил о снижении товарооборота с РФ

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Заместитель председатель кабинета министров Киргизии Данияр Амангельдиев на киргизско-российском экономическом форуме в четверг обратил внимание на снижение товарооборота с Россией.

"За период с января по май 2025 года наблюдается некоторое сокращение товарооборота, что требует совместного анализа и разработки эффективных мер поддержки", - сказал Амангельдиев.

По его словам, в 2024 году объем товарооборота достиг почти $3,9 млрд, что свидетельствует о взаимной заинтересованности и больших перспективах для дальнейшего сотрудничества.

"Наши двусторонние отношения с Россией - одним из ключевых торговых партнеров - продолжают укрепляться. Наши торгово-экономические отношения строятся на основе международных договоров и принципов Евразийского экономического союза, Зоны свободной торговли и ВТО. Такая правовая база обеспечивает стабильность и прозрачность сотрудничества, открывает дополнительные возможности для роста и инвестиций", - отметил Амангельдиев.

Зампред киргизского кабмина добавил, что за годы существования ЕАЭС социально-экономические показатели демонстрируют устойчивый и уверенный рост.

"ВВП стран Союза вырос на 17,8%, уровень безработицы сократился до 3%, что подтверждает эффективность и перспективность интеграционного курса. Рост наблюдается во всех ключевых секторах экономики, что положительно влияет на развитие и стабильность наших государств", - заключил Амангельдиев.

ЕАЭС Киргизия Данияр Амангельдиев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: четверг, 14 августа

Уолл-стрит выросла в среду

Уолл-стрит выросла в среду

США до 20 августа вывели из-под санкций операции, связанные с саммитом на Аляске

Туск сказал, что до Трампа донесли единую позицию ЕС по переговорам относительно Украины

Туск сказал, что до Трампа донесли единую позицию ЕС по переговорам относительно Украины

Что произошло за день: среда, 13 августа

Трамп пригрозил РФ последствиями, если она не согласится остановить конфликт на Украине

Трамп пригрозил РФ последствиями, если она не согласится остановить конфликт на Украине

Трамп заявил, что после встречи с Путиным может организовать саммит РФ-США-Украина

CBS узнал о планах властей США организовать встречу Трампа, Путина и Зеленского

Макрон отметил, что вопросы территорий Украины должны обсуждаться с Киевом

Если саммит на Аляске завершится без результата, в США не исключают новых санкций

Если саммит на Аляске завершится без результата, в США не исключают новых санкций
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе448 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6957 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние231 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2346 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });