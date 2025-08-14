Зампред кабмина Киргизии заявил о снижении товарооборота с РФ

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Заместитель председатель кабинета министров Киргизии Данияр Амангельдиев на киргизско-российском экономическом форуме в четверг обратил внимание на снижение товарооборота с Россией.

"За период с января по май 2025 года наблюдается некоторое сокращение товарооборота, что требует совместного анализа и разработки эффективных мер поддержки", - сказал Амангельдиев.

По его словам, в 2024 году объем товарооборота достиг почти $3,9 млрд, что свидетельствует о взаимной заинтересованности и больших перспективах для дальнейшего сотрудничества.

"Наши двусторонние отношения с Россией - одним из ключевых торговых партнеров - продолжают укрепляться. Наши торгово-экономические отношения строятся на основе международных договоров и принципов Евразийского экономического союза, Зоны свободной торговли и ВТО. Такая правовая база обеспечивает стабильность и прозрачность сотрудничества, открывает дополнительные возможности для роста и инвестиций", - отметил Амангельдиев.

Зампред киргизского кабмина добавил, что за годы существования ЕАЭС социально-экономические показатели демонстрируют устойчивый и уверенный рост.

"ВВП стран Союза вырос на 17,8%, уровень безработицы сократился до 3%, что подтверждает эффективность и перспективность интеграционного курса. Рост наблюдается во всех ключевых секторах экономики, что положительно влияет на развитие и стабильность наших государств", - заключил Амангельдиев.