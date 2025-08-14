Уолл-стрит выросла в среду

Nasdaq и S&P 500 вновь обновили рекорды

Фото: Zuma\TAСС

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили сессию в среду ростом, при этом Nasdaq и S&P 500 обновили исторические максимумы второй день подряд.

Улучшению настроений на рынке способствовало усиление ожиданий скорого смягчения денежно-кредитной политики центробанком США.

Вышедшие во вторник данные показали, что потребительские цены в Штатах в июле увеличились на 2,7% в годовом выражении, как и в июне. Аналитики прогнозировали ускорение темпа инфляции до 2,8%.

Признаки стабилизации инфляции укрепили инвесторов во мнении, что Федеральная резервная система пойдет на снижение процентной ставки в сентябре. Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, рынок теперь оценивает вероятность такого шага почти в 100%.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил в интервью Fox Business, что Федрезерву следует рассмотреть снижение ставки на 50 б.п. на очередном заседании. Он полагает, что американский ЦБ опустил бы ставку уже в июне и июле, если бы располагал точной статистикой по рынку труда. Как сообщалось ранее, министерство труда 1 августа резко пересмотрело в сторону снижения данные о количестве рабочих мест в США за май и июнь.

Самый большой рост среди компонентов индекса S&P 500 показали акции Paramount Skydance Corp., подскочившие в цене на 36,7%. Бумаги Warner Bros. Discovery Inc. подорожали на 7,4%, Match Group Inc. и Stanley Black & Decker Inc. - на 6,4%.

Наибольший подъем в составе Dow Jones Industrial Average (DJIA) показала UnitedHealth Group, нарастившая капитализацию на 3,9%. Совет директоров крупнейшей в США компании в сфере медицинского страхования одобрил выплату квартальных дивидендов в размере $2,21 на акцию (против $2,1 на акцию годом ранее).

В тройку лидеров индекса DJIA также вошли Nike Inc. и Merck & Co., цена акций которых увеличилась на 3,1% и 3% соответственно.

Рыночная стоимость Walmart Inc. сократилась на 2,5%, Kroger Co. - на 4,4%, DoorDash Inc. - на 3,8% после заявления Amazon о намерении расширить на 1 тыс. населенных пунктов географию экспресс-доставки скоропортящихся продуктов питания. Капитализация самой Amazon.com Inc. увеличилась на 1,4%.

Котировки бумаг Apple Inc. выросли на 1,6% после сообщения Bloomberg о том, что компания планирует возвращение на рынок искусственного интеллекта, предложив целый ряд новых устройств, включая роботов.

Среди других компаний "великолепной семерки" акции Tesla подешевели на 0,4%, Alphabet Inc. - на 0,7%, Nvidia Corp. - на 0,9%, Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 1,3%, Microsoft Corp. - на 1,6%.

Hanesbrands Inc. увеличила рыночную стоимость на 3,7%. Производитель нижнего белья согласился на предложение о покупке, поступившее от канадской Gildan Activewear Inc. Gildan купит Hanesbrands примерно за $4,4 млрд с учетом долга.

Бумаги фармацевтической Eli Lilly поднялись в цене на 3,3% после сообщений о запуске в Индии продаж автоинъекторов для введения Mounjaro - популярного препарата для похудения.

Котировки Venture Global подскочили на 12%. Поставщик сжиженного природного газа выиграл в арбитражном процессе против Shell, которая обвиняла Venture в нарушении обязательств по контрактам.

Cava Group сократила капитализацию на 16,6%. Результаты оператора сети ресторанов средиземноморской кухни за второй квартал оказались хуже ожиданий рынка.

Dow Jones Industrial Average повысился на 1,04% - до 44922,27 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 0,32% - до 6466,58 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 0,14% - до 21713,14 пункта.