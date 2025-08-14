Поиск

Уолл-стрит выросла в среду

Nasdaq и S&P 500 вновь обновили рекорды

Уолл-стрит выросла в среду
Фото: Zuma\TAСС

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили сессию в среду ростом, при этом Nasdaq и S&P 500 обновили исторические максимумы второй день подряд.

Улучшению настроений на рынке способствовало усиление ожиданий скорого смягчения денежно-кредитной политики центробанком США.

Вышедшие во вторник данные показали, что потребительские цены в Штатах в июле увеличились на 2,7% в годовом выражении, как и в июне. Аналитики прогнозировали ускорение темпа инфляции до 2,8%.

Признаки стабилизации инфляции укрепили инвесторов во мнении, что Федеральная резервная система пойдет на снижение процентной ставки в сентябре. Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, рынок теперь оценивает вероятность такого шага почти в 100%.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил в интервью Fox Business, что Федрезерву следует рассмотреть снижение ставки на 50 б.п. на очередном заседании. Он полагает, что американский ЦБ опустил бы ставку уже в июне и июле, если бы располагал точной статистикой по рынку труда. Как сообщалось ранее, министерство труда 1 августа резко пересмотрело в сторону снижения данные о количестве рабочих мест в США за май и июнь.

Самый большой рост среди компонентов индекса S&P 500 показали акции Paramount Skydance Corp., подскочившие в цене на 36,7%. Бумаги Warner Bros. Discovery Inc. подорожали на 7,4%, Match Group Inc. и Stanley Black & Decker Inc. - на 6,4%.

Наибольший подъем в составе Dow Jones Industrial Average (DJIA) показала UnitedHealth Group, нарастившая капитализацию на 3,9%. Совет директоров крупнейшей в США компании в сфере медицинского страхования одобрил выплату квартальных дивидендов в размере $2,21 на акцию (против $2,1 на акцию годом ранее).

В тройку лидеров индекса DJIA также вошли Nike Inc. и Merck & Co., цена акций которых увеличилась на 3,1% и 3% соответственно.

Рыночная стоимость Walmart Inc. сократилась на 2,5%, Kroger Co. - на 4,4%, DoorDash Inc. - на 3,8% после заявления Amazon о намерении расширить на 1 тыс. населенных пунктов географию экспресс-доставки скоропортящихся продуктов питания. Капитализация самой Amazon.com Inc. увеличилась на 1,4%.

Котировки бумаг Apple Inc. выросли на 1,6% после сообщения Bloomberg о том, что компания планирует возвращение на рынок искусственного интеллекта, предложив целый ряд новых устройств, включая роботов.

Среди других компаний "великолепной семерки" акции Tesla подешевели на 0,4%, Alphabet Inc. - на 0,7%, Nvidia Corp. - на 0,9%, Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 1,3%, Microsoft Corp. - на 1,6%.

Hanesbrands Inc. увеличила рыночную стоимость на 3,7%. Производитель нижнего белья согласился на предложение о покупке, поступившее от канадской Gildan Activewear Inc. Gildan купит Hanesbrands примерно за $4,4 млрд с учетом долга.

Бумаги фармацевтической Eli Lilly поднялись в цене на 3,3% после сообщений о запуске в Индии продаж автоинъекторов для введения Mounjaro - популярного препарата для похудения.

Котировки Venture Global подскочили на 12%. Поставщик сжиженного природного газа выиграл в арбитражном процессе против Shell, которая обвиняла Venture в нарушении обязательств по контрактам.

Cava Group сократила капитализацию на 16,6%. Результаты оператора сети ресторанов средиземноморской кухни за второй квартал оказались хуже ожиданий рынка.

Dow Jones Industrial Average повысился на 1,04% - до 44922,27 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 0,32% - до 6466,58 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 0,14% - до 21713,14 пункта.

Alphabet Inc Amazoncom Nasdaq Composite Microsoft Corp США Уолл-стрит Федрезерв
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: четверг, 14 августа

США до 20 августа вывели из-под санкций операции, связанные с саммитом на Аляске

Туск сказал, что до Трампа донесли единую позицию ЕС по переговорам относительно Украины

Туск сказал, что до Трампа донесли единую позицию ЕС по переговорам относительно Украины

Что произошло за день: среда, 13 августа

Трамп пригрозил РФ последствиями, если она не согласится остановить конфликт на Украине

Трамп пригрозил РФ последствиями, если она не согласится остановить конфликт на Украине

Трамп заявил, что после встречи с Путиным может организовать саммит РФ-США-Украина

CBS узнал о планах властей США организовать встречу Трампа, Путина и Зеленского

Макрон отметил, что вопросы территорий Украины должны обсуждаться с Киевом

Если саммит на Аляске завершится без результата, в США не исключают новых санкций

Если саммит на Аляске завершится без результата, в США не исключают новых санкций

Потребление алкоголя в США упало до исторического минимума

Потребление алкоголя в США упало до исторического минимума
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе448 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6957 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние231 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2346 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });