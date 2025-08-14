Поиск

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,4%

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в четверг демонстрирует умеренно негативную динамику, отыгрывая как новые заявления президента США Дональда Трампа относительно планируемой встречи с президентом РФ Владимиром Путиным 15 августа на Аляске, так и сообщения западных СМИ на эту тематику.

К 07:01 мск индекс МосБиржи составил 2959,91 пункта (-0,44%), цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют негативную динамику в пределах 1,7%.

Подешевели акции "Северстали" (-1,7%), "ММК" (-1,6%), "Русала" (-1,1%), "АЛРОСА" (-1%), "НОВАТЭКа" (-0,9%), "Т-Технологии" (-0,9%), "НЛМК" (-0,8%), ВТБ (-0,7%), "Группы компаний ПИК" (-0,7%), "Норникеля" (-0,7%), "Магнита" (-0,7%), АФК "Система" (-0,6%), МКПАО "ВК" (-0,6%), "Московской биржи" (-0,5%), Сбербанка (-0,4%), "Газпрома" (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "Роснефти" (-0,3%), "МТС" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,2%), "ФосАгро" (-0,2%), "Газпром нефти" (-0,1%), "Полюса" (-0,1%), "префы" Сбербанка (-0,2%).

Подорожали акции "Аэрофлота" (+0,5%), "Татнефти" (+0,3%).

Американские власти подбирают место для встречи президентов США, РФ и Украины Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского, которая может состояться, самое раннее, в конце следующей недели, сообщает CBS со ссылкой на источники. "США работают над выбором места для встречи Трампа, Путина и Зеленского, которая может состояться, самое раннее, в конце следующей недели", - сообщает телеканал со ссылкой на двух источников, знакомых с ходом переговоров.

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что Россию ждут последствия, если по итогам переговоров на Аляске она не выразит готовность прекратить боевые действия. "Будут очень серьезные последствия", - сказал глава Белого дома, отвечая на вопрос, какие действия предпримут США, если президент России Владимир Путин в ходе саммита не согласится остановить конфликт. Президент США отказался уточнять, о каких именно последствиях может идти речь.

В минувший понедельник Трамп заявил на пресс-конференции, что его конечной целью является организация встречи Путина с Зеленским. При этом он отметил, что участие Зеленского во встрече на Аляске не планируется. В пятницу в городе Анкоридж на Аляске пройдет встреча Путина и Трампа.

Трамп на переговорах на Аляске с президентом России будет добиваться прекращения огня на Украине, сообщают западные СМИ по итогам его виртуальной встречи с европейскими лидерами, ссылаясь на источники. "Хотя Трамп не использовал термин "безоговорочное", он сказал, что, по его мнению, прекращение огня было бы проявлением доброй воли со стороны России", - приводит CNN слова европейских дипломатов.

Как сообщили знакомые с ходом переговоров источники Axios, Трамп заявил европейцам, что "его целями на саммите в пятницу будет стремление добиться прекращения огня и лучше понять, возможно ли полное мирное соглашение". Тем не менее "Путин должен согласиться на прекращение огня, в противном случае его ждут "очень серьезные последствия", пишет Axios.

По информации источников CNN, европейцы обсудили с Трампом вопросы вторичных санкций на случай, если встреча с Путиным "пройдет неудачно". В частности, поднимался вопрос новых ограничений в отношении Китая за приобретение российской нефти. "Трамп сказал, что думал об этом, но не взял на себя никаких обязательств", - отмечает телеканал.

В свою очередь снижение потребительских цен в РФ за неделю с 5 по 11 августа составило 0,08% после снижения на 0,13% с 29 июля по 4 августа, сообщил Росстат. С начала месяца цены в РФ к 11 августа стали меньше на 0,15%, рост цен с начала года - 4,20%. Из данных за 11 дней августа этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 11 августа замедлилась до 8,58% с 8,79% на конец июля, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и до 8,55%, если ее определять из среднесуточных данных за весь август 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Американские фондовые индексы завершили сессию в среду ростом, при этом Nasdaq и S&P 500 обновили исторические максимумы второй день подряд. Улучшению настроений на рынке способствовало усиление ожиданий скорого смягчения денежно-кредитной политики центробанком США. Вышедшие во вторник данные показали, что потребительские цены в Штатах в июле увеличились на 2,7% в годовом выражении, как и в июне. Аналитики прогнозировали ускорение темпа инфляции до 2,8%.

Признаки стабилизации инфляции укрепили инвесторов во мнении, что Федеральная резервная система пойдет на снижение процентной ставки в сентябре. Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, рынок теперь оценивает вероятность такого шага почти в 100%.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил в интервью Fox Business, что Федрезерву следует рассмотреть снижение ставки на 50 базисных пунктов на очередном заседании. Он полагает, что американский ЦБ опустил бы ставку уже в июне и июле, если бы располагал точной статистикой по рынку труда. Как сообщалось ранее, министерство труда 1 августа резко пересмотрело в сторону снижения данные о количестве рабочих мест в США за май и июнь.

Вместе с тем фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в четверг утром демонстрирует небольшое снижение (-0,07%), что говорит о вероятном ухудшении настроений на фондовых биржах США 14 августа.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в четверг наблюдается смешанная динамика акций. Так, индексы Китая и Австралии подрастают на 0,5-0,6%, в то время как фондовые индикаторы Гонконга, Южной Кореи и Японии снижаются на 0,1-1,4%.

Мировые цены на нефть 14 августа утром демонстрируют умеренное повышение после снижения накануне. Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 мск выросла на 0,35%, до $65,86 за баррель, фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на Нью-Йоркской товарной бирже подорожали к этому времени также на 0,35%, до $62,86 за баррель.

Уолл-стрит выросла в среду

США до 20 августа вывели из-под санкций операции, связанные с саммитом на Аляске

Трамп пригрозил РФ последствиями, если она не согласится остановить конфликт на Украине

Если саммит на Аляске завершится без результата, в США не исключают новых санкций

