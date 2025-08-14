Более 30 соглашений на $270 млн подписано по итогам российско-киргизского форума

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Соглашения на сумму $270 млн подписаны по итогам Российско-киргизского экономического форума, проходящего на побережье озера Иссык-Куль в Киргизии, сообщил журналистам глава Российско-киргизского фонда развития (РКФР) Артём Новиков.

"Сегодняшний форум стал крупнейшим за всю его историю, подписано более 30 соглашений на сумму $270 млн", - сообщил Новиков.

По его словам, соглашения были подписаны в разных сферах экономической деятельности, в том числе на приобретение самолетов для ОАО "Аэропорты Кыргызстана", в области развития производственных мощностей, совместного производства, а также развития деятельности с Евразийским банком развития.

Глава РКФР также сообщил, что в седьмом по счету Российско-киргизском экономическом форуме приняла участие делегация из Афганистана во главе с исполняющим обязанности министра экономики страны.

"С представителями афганской делегации обсуждалась возможность экспорта киргизской продукции. Афганская сторона заинтересована в строительных материалах и сельскохозяйственной продукции, а также в сотрудничестве в области машиностроения", - отметил Новиков.

В четверг в городе Чолпон-Ата (Иссык-Кульская область на севере Киргизии) состоится очередное заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в узком составе. На следующий день, 15 августа, пройдет заседание ЕМПС в расширенном составе.

В Евразийский экономический союз входят пять стран - Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.