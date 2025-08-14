Российская туристка погибла в ДТП с автобусом в Египте

Еще один россиянин пострадал

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Туристка из России погибла в ДТП по дороге из Шарм-эль-Шейха в Каир, еще один россиянин пострадал, сообщает посольство РФ в Египте.

"Ночью 14 августа по дороге из Шарм-эль-Шейха в Каир произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего российских туристов. По имеющейся информации, одна наша гражданка погибла, также есть пострадавший, госпитализированный в больницу города Абу-Рудайс", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что консульский отдел посольства поддерживает контакт с египетскими властями, туроператором и страховой компанией для оказания помощи соотечественникам.