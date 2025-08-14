ЕС рассчитывает принять 19-й пакет санкций в отношении РФ в сентябре

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Власти ЕС планируют ввести в действие 19-й пакет санкции в отношении РФ в сентябре, сообщает в четверг Bloomberg со ссылкой на официального представителя Еврокомиссии Арианну Подесту.

"В ЕС заявили, что надеются принять 19-й пакет санкций против России в следующем месяце. (...) На ежедневном брифинге в Брюсселе Подеста поделилась деталями о сроках следующего пакета мер против России", - информирует агентство.

Подеста не стала уточнять, что мог бы предусматривать 19-й пакет санкций.

Совет ЕС принял 18-й пакет санкций в отношении РФ в июле этого года.