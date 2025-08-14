Норвежский производитель алюминия Norsk Hydro сократит 750 офисных сотрудников

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Норвежский производитель алюминия Norsk Hydro запускает программу снижения расходов, включающую сокращение рабочих мест.

Ее реализация, как ожидается, позволит добиться ежегодной экономии на расходах в размере 1 млрд норвежских крон ($97,9 млн).

Компания намерена скорректировать организационную структуру "в соответствии со стратегическими целями и меняющимися деловыми условиями", говорится в ее пресс-релизе. Этот план включает сокращение офисного персонала на 750 человек. В текущем году планируется сократить 600 офисных сотрудников.

Акции Norsk Hydro теряют в цене 0,9% в ходе торгов в четверг. С начала текущего года их стоимость выросла на 4,3%.