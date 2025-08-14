Поиск

В ЕАЭС создается единая база евразийских туристических маршрутов

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Евразийская экономическая комиссия формирует единую базу евразийских туристических маршрутов, сообщила заместитель директора департамента развития предпринимательской деятельности ЕЭК Люсине Багратуни.

"Евразийская экономическая комиссия формирует на официальном сайте тематический раздел о евразийских туристических маршрутах, который включит сведения о более чем 400 туристических объектах стран Евразийского экономического союза", - сказала Багратуни, которую цитирует пресс-служба ЕЭК.

Сообщается, что "создаваемый раздел объединит данные национальных туристических порталов, предложит интерактивные карты, маршруты и актуальную информацию для путешественников по странам ЕАЭС".

По словам представителя Комиссии, в мировой экономике туризм является одной из высокодоходных и динамично развивающихся отраслей. На долю туризма приходится около 10% мирового валового национального продукта, более 7% мировых инвестиций.

"Учитывая географическую близость стран ЕАЭС, сотрудничество в этой сфере может стать катализатором экономического роста, важным фактором создания рабочих мест и развития предпринимательства. Наши государства обладают колоссальным рекреационным потенциалом - от горных озёр и степей до городов и культурных центров мирового уровня с богатейшей историей. Но, чтобы этот потенциал был востребован, мы должны говорить на одном языке с туристом XXI века - языке цифровых технологий", - подчеркнула Багратуни.


