Ставки по ипотеке в США снизились до минимума с октября

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Ставки долгосрочных ипотечных кредитов в США снизились до минимумов с октября прошлого года.

Средняя ставка по тридцатилетним кредитам в четверг составляла 6,58% годовых по сравнению с 6,63% неделю назад, сообщила государственная ипотечная корпорация Freddie Mac.

Годом ранее ставка находилась на отметке 6,49%.

Пятнадцатилетние ипотечные кредиты предоставляются сейчас в среднем под 5,71% годовых против 5,75% неделей ранее и 5,66% год назад.

Снижение ставок по ипотеке дает надежду потенциальным покупателям, которые были вынуждены откладывать приобретение жилья, в том числе, из-за дорогой ипотеки, пишет The Wall Street Journal. Ставки снизились с недавних пиков, однако они по-прежнему вдвое выше, чем были до 2022 года.

Freddie Mac рассчитывает средние ставки на основе данных от примерно 80 организаций, предоставляющих ипотечные кредиты по всей стране. Ставки не учитывают потенциальные комиссии и другие выплаты, связанные с ипотекой.

Традиционно стоимость ипотечных кредитов с небольшим отставанием повторяет динамику доходности американских гособлигаций, которая, в свою очередь, реагирует на изменения прогнозов в отношении базовой процентной ставки Федеральной резервной системы.