Эрдоган и Рютте обсудили ситуацию на Украине

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генсек НАТО Марк Рютте обсудили украинский конфликт в преддверии переговоров РФ и США на Аляске, сообщает в четверг управление коммуникации Турецкой республики.

"В ходе разговора они обсудили последние события, связанные с войной между Украиной и Россией, а также вопросы региональной и глобальной повестки дня", - пишет управление в социальной сети X.

Эрдоган отметил прогресс, достигнутый на переговорах РФ и Украины в Стамбуле, и их положительное влияние на вопросы гуманитарного плана. Он также сообщил, что Турция внимательно следит за грядущей встречей президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

Рютте, в свою очередь, поделился своими взглядами на ситуацию на Украине.

Переговоры Трампа и Путина пройдут в пятницу на Аляске.

