Суд в Ереване продлил на два месяца арест главы ГК "Ташир" Карапетяна

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Суд в Ереване продлил на два месяца арест российского предпринимателя армянского происхождения, президента группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна.

"Срок ареста продлен еще на два месяца. Мы намерены обжаловать решение", - сказала адвокат бизнесмена Лиана Гаспарян журналистам в пятницу.

Заседание суда по вопросу о продлении срока ареста длилось почти 10 часов.

18 июня суд в Ереване арестовал Карапетяна на два месяца по обвинению в призыве к захвату власти. Вечером 17 июня дом Карапетяна в Ереване был окружен сотрудниками правоохранительных органов после того, как он заявил журналистам, что "небольшая группировка, забыв армянскую историю, тысячелетнюю историю Армянской церкви, напала на Армянскую церковь, армянский народ". "Я всегда был рядом с Армянской церковью и армянским народом. Если политическим деятелям ничего не удастся, то мы вмешаемся в кампанию против церкви по-своему", - сказал Карапетян.

11 августа сообщалось, что Апелляционный уголовный суд Армении признал незаконным задержание Карапетяна. "Суд подтвердил, что задержание Карапетяна 18 июня 2025 года было незаконным, в результате чего Самвел Карапетян незаконно содержался под стражей около 9 и более часов", - говорится в заявлении команды адвокатов бизнесмена.

Отмечается, что Апелляционный уголовный суд подтвердил факт "еще одного из противоправных действий, допущенных в данном уголовном процессе, а суд первой инстанции не учел это важное обстоятельство при вынесении своего решения (о двухмесячном аресте - ИФ)".

В интервью журналистам 18 июня армянский премьер Никол Пашинян назвал это заявление угрозой Армении. "Я не потерплю этого. Никто не может угрожать Армении. Заявление Карапетяна, что они вмешаются по-своему, удостоилось самой конкретной оценки. Те, кто будут говорить таким образом, почувствуют во рту вкус государства. Республика Армения пресечет любые такие попытки", - сказал премьер Армении.

Отношения между Армянской апостольской церковью (ААЦ) и правительством республики стали напряженными после прихода к власти Пашиняна и его заявлений о принадлежности Карабаха Азербайджану. Ранее верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин Второй заявлял, что Армянская церковь не отказалась от своего призыва к отставке Пашиняна.

С конца мая Пашинян выступает с резкими заявлениями против Гарегина Второго и архиепископов.

