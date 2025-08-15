Поиск

Мишустин провел в Киргизии встречу с первым вице-президентом Ирана

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин встретился в пятницу с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Резой Арефом "на полях" заседания Евразийского межправительственного совета (ЕМПС).

Встреча прошла в госрезиденции "Чолпон-Ата" на побережье озера Иссык-Куль.

Мишустина сопровождали заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, министр экономического развития РФ Максим Решетников, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, глава Татарстана Рустам Минниханов, заместитель руководителя Аппарата правительства РФ Эльмир Тагиров, замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин, гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.

"Российско-иранский политический диалог основывается на совпадении или близости позиций по большинству вопросов глобальной и региональной повестки дня", - говорится в материалах правительства РФ ко встрече.

В них отмечается, что "обе страны привержены построению справедливого и демократического миропорядка, основанного на общепризнанных принципах и нормах международного права, укреплению роли ООН в международных делах, взаимовыгодному и равноправному сотрудничеству государств".

В российском кабмине подчеркнули, что "взаимодействие с Ираном является важным направлением обеспечения национальных интересов России, нацелено на укрепление стабильности и безопасности на Каспии, в Закавказье, Центральной Азии, зоне Персидского залива, на Ближнем и Среднем Востоке".

