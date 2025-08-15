ВВП Гонконга в апреле-июне вырос на 3,1%, максимально с IV квартала 2023 года

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Темпы роста ВВП Гонконга во втором квартале 2025 года ускорились до 3,1% в годовом выражении - максимума с четвертого квартала 2023 года. Об этом говорится в сообщении статистического управления, представившего окончательные данные.

Повышение ВВП относительно предыдущего квартала составило 0,4%.

Окончательные данные совпали с предварительными оценками.

В первом квартале экономика Гонконга выросла на 3% в годовом выражении и на 1,8% в поквартальном.

Потребительские расходы в Гонконге в апреле-июне увеличились на 1,9% по сравнению с тем же периодом предыдущего года (-1,2% в первом квартале), государственные расходы выросли на 2,5% (+0,9%), валовые вложения в основные активы - на 2,8% (+1,1%).

Экспорт товаров из Гонконга подскочил на 11,5% (+8,4%), экспорт услуг - на 7,5% (+6,3%). Импорт товаров увеличился на 12,6% (+7,2%), импорт услуг - на 7,2% (+4,7%).