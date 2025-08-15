Непал отменит плату за восхождение почти на сотню гор на два года

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Власти Непала планируют отменить сборы за восхождение на 97 вершин в северо-западных Гималаях на два года, чтобы привлечь в этот регион больше альпинистов, сообщает Radio Nepal.

"Власти Непала объявили, что в течение последующих двух лет будет отменена плата за восхождение на 97 гор в провинциях Карнали-Прадеш и Судурпашчим-Прадеш в северо-западных Гималаях. Предполагается, что мера будет способствовать экономическому подъему регионов за счет привлечения туда альпинистов и туристов", - пишет портал.

Как отметили в департаменте туризма Непала, новые направления позволят разнообразить туристическое предложение страны за пределами популярных маршрутов. Выбранные вершины имеют высоту от 5970 до 7132 метров и находятся в провинциях, граничащих с Китаем.

Одновременно с этим с сентября сбор за разрешение на покорение Эвереста будет увеличен с 11 тыс. до $15 тыс., а восхождение на небольшую гору в северо-восточной и центральной частях Непала обойдется в $350 вместо $250.

Альпинизм - один из основных источников дохода для Непала, поскольку в стране находятся 8 из 10 самых высоких гор в мире. В 2024 году доходы от восхождений составили $5,9 млн, более 75% из них - от восхождений на Эверест.