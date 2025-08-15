Премьер Японии заявил о необходимости не забывать уроки Второй мировой войны

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Японии Сигэру Исиба в преддверии 80-летней годовщины завершения Второй мировой войны заявил, что нельзя допустить повторения событий, подобных тому конфликту; он стал первым за более чем 10 лет премьером, который использовал слово "раскаяние" в таком обращении.

"Мы никогда не должны повторять ужасы войны, мы никогда больше не должны сбиваться с пути (...) мы должны вновь принять глубоко в сердце раскаяние и уроки, выученные из-за войны" - приводит "Киодо" слова Исибы.

"Со времени мировой войны прошло 80 лет (...) Никогда не позволяйте повториться разрушительным последствиям войны. Теперь мы должны глубоко запечатлеть в своем сердце сожаления и уроки того конфликта", - сказал он.

Агентство отмечает, что Исиба стал первым за более чем 10 лет премьер-министром, который использовал слово "раскаяние" в таком обращении. Так, в 2012 премьер-министр Синдзо Абэ, придерживавшийся консервативных взглядов, перестал использовать слово "раскаяние", что вызвало неоднозначную реакцию.

Исиба выступил с собственной речью, не с той, что была предоставлена кабинетом министров, отойдя от политики своих предшественников. Он произнес речь в полдень - ровно через 80 лет после того, как император Хирохито объявил, что Япония принимает условия Потсдамской декларации 1945 года: это означало капитуляцию Японии во Второй мировой войне.

Также премьер отправил ритуальное подношение в синтоистское святилище Ясукуни - символ японского милитаризма, однако сам его посещать не стал. Визиты японских высокопоставленных чиновников в храм Ясукуни традиционно вызывают резкую реакцию в Пекине, Сеуле и Пхеньяне и рассматриваются как оскорбление стран, пострадавших от японской оккупации. Последний раз действующий премьер Японии - Синдзо Абэ - посещал святилище в декабре 2013 года.

Император Японии Нарухито тоже выразил "глубокое сожаление" на церемонии поминовения павших, а также надежду, что "последствия войны больше никогда не повторятся".

"Сегодня наша страна наслаждается миром и процветанием благодаря неустанным усилиям народа Японии", - добавил император.

Между тем, правительство Южной Кореи выразило сожаление в связи с визитом в Ясукуни министра сельского хозяйства Японии Синдзиро Коидзуми и еще двух экс-министров.

Несмотря на приказ императорского генерального штаба в 1945 году, капитуляция японских армий проходила постепенно - вплоть до ноября 1945 года. Окончание Второй мировой войны ознаменовалось подписанием Японией 2 сентября акта о безоговорочной капитуляции. В России 3 сентября является днём воинской славы - Днём окончания Второй мировой войны.