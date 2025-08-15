Поиск

Трамп вылетел на Аляску на саммит с Путиным

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп вылетел из Вашингтона в Анкоридж в штате Аляска на саммит с президентом РФ Владимиром Путиным.

По данным пула Белого дома, вылет ожидался в 6:45 по местному времени (13:45 по московскому времени), однако самолет покинул Вашингтон позже.

Обратно президент, по плану, должен прибыть ранним утром субботы, 16 августа - в 4:35 (11:35 по московскому времени).

По данным пресс-пула Белого дома, в состав делегации президента США вошли госсекретарь Марко Рубио, глава Минфина Скот Бессент, министр торговли Говард Латник и директор ЦРУ Джон Рэтклифф, всего 16 человек.

Перед отлетом в Анкоридж Трамп написал в соцсети Truth Social о серьезном значении происходящих в данный момент событий.

"Ставки высоки!" - отметил Трамп. Президент не стал уточнять, что именно он имел в виду.

Встреча Путина и Трампа пройдет на военной базе "Элмендорф-Ричардсон" в Анкоридже.

Центральной темой встречи станет урегулирование украинского кризиса, сообщил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Телеканал NBC сообщил в пятницу со ссылкой на двух высокопоставленных сотрудников американской администрации, что президент США сам приедет встретить президента РФ, когда тот прилетит в штат Аляска.

США Дональд Трамп Аляска
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Госсекретарь США и директор ЦРУ вошли в состав делегации Трампа на Аляске

Госсекретарь США и директор ЦРУ вошли в состав делегации Трампа на Аляске

ВВП Гонконга в апреле-июне вырос на 3,1%, максимально с IV квартала 2023 года

ВВП Гонконга в апреле-июне вырос на 3,1%, максимально с IV квартала 2023 года

Более 40 полицейских пострадали в беспорядках в Сербии минувшей ночью

Более 40 полицейских пострадали в беспорядках в Сербии минувшей ночью

Что случилось этой ночью: пятница, 15 августа

Трамп заявил, что в первые минуты встречи с Путиным поймет, будет ли она успешной

Трамп заявил, что в первые минуты встречи с Путиным поймет, будет ли она успешной

Что произошло за день: четверг, 14 августа

США ввели санкции против платежного агента А7 и криптобиржи Grinex

США ввели санкции против платежного агента А7 и криптобиржи Grinex
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6972 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе449 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2346 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });