Трамп вылетел на Аляску на саммит с Путиным

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп вылетел из Вашингтона в Анкоридж в штате Аляска на саммит с президентом РФ Владимиром Путиным.

По данным пула Белого дома, вылет ожидался в 6:45 по местному времени (13:45 по московскому времени), однако самолет покинул Вашингтон позже.

Обратно президент, по плану, должен прибыть ранним утром субботы, 16 августа - в 4:35 (11:35 по московскому времени).

По данным пресс-пула Белого дома, в состав делегации президента США вошли госсекретарь Марко Рубио, глава Минфина Скот Бессент, министр торговли Говард Латник и директор ЦРУ Джон Рэтклифф, всего 16 человек.

Перед отлетом в Анкоридж Трамп написал в соцсети Truth Social о серьезном значении происходящих в данный момент событий.

"Ставки высоки!" - отметил Трамп. Президент не стал уточнять, что именно он имел в виду.

Встреча Путина и Трампа пройдет на военной базе "Элмендорф-Ричардсон" в Анкоридже.

Центральной темой встречи станет урегулирование украинского кризиса, сообщил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Телеканал NBC сообщил в пятницу со ссылкой на двух высокопоставленных сотрудников американской администрации, что президент США сам приедет встретить президента РФ, когда тот прилетит в штат Аляска.