СП Shell в Бразилии по выпуску биоэтанола ищет капитал на фоне убытка и роста долга

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Производитель сахара и биоэтанола бразильская Raizen SA (совместное предприятие Cosan и англо-голландской Shell) "ведёт активные переговоры" о вливании капитала, передает агентство Bloomberg слова финансового директора компании Рафаэля Бергмана с телеконференции с инвесторами.

Компания отчиталась, что в апреле-июне ее выручка снизилась на 6% к прошлому году – до 54,2 млрд бразильских реалов, при этом ее убыток составил 1,8 млрд реалов против 1,1 млрд реалов прибыли годом ранее. Нормализованная EBITDA упала на 23% до 1,9 млрд реалов.

На конец июня ее чистый долг составил 49,2 млрд реалов, увеличившись за год на 56%. Показатель чистый долг/нормализованная EBITDA составил 4,5 против 2,3 годом ранее.

На фоне этих новостей акции компании падали в Сан-Паулу до 1,02 реала (около $0,19), больше, чем на 15%, что стало историческим падением с момента IPO в 2021 году.

Компания, которая в последние месяцы сокращает издержки и продает активы, впервые прямо сообщила о необходимости привлечения нового капитала. В 2024-2025 годах в Raizen произошли кадровые перестановки на уровне топ-менеджмента (гендиректором назначен Нелсон Розейра Гомес Нету), но долговая нагрузка продолжила расти на фоне высоких процентных ставок в Бразилии.

Raizen размещала свои акции в 2021 году (крупнейшее размещение года в Латинской Америке), однако ставки на проекты - от биотоплива второго поколения до устойчивого авиационного топлива (SAF) - пока не дали ожидаемого эффекта, отмечает Bloomberg.

