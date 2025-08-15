Поиск

LME переведет часть торгов в электронную систему

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Лондонская биржа металлов (LME) для увеличения ликвидности переведет часть торгов в электронную систему, говорится в ее сообщении.

Меры были предложены в сентябре прошлого года, теперь биржа их утвердила и намерена реализовать в феврале-марте следующего года.

В частности, LME переведет в электронный формат небольшие сделки, осуществляемые в частном порядке через брокеров (block trades).

Изначально площадка также хотела перевести в электронную систему транзакции на внебиржевом рынке (over-the-counter, OTC), но затем отказалась от этой идеи и вместо этого повысит комиссии по контрактам, где используются ее котировки.

Повышенные комиссии начнут действовать с октября этого года.

LME была образована 148 лет назад. Это старейшая и крупнейшая биржа промышленных металлов в мире.

