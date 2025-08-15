Белоруссия и Китай подписали меморандум о взаимопонимании в военно-технической сфере

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Белоруссия и Китай подписали Меморандум о взаимопонимании в военно-технической сфере, сообщили в Госкомвоенпроме Белоруссии.

"Сегодня в рамках белорусско-китайского сотрудничества состоялось важное событие - подписан Меморандум о взаимопонимании между управлением ВТС Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь и Управлением по развитию военных технологий и военной техники Главного управления развития вооружения и военной техники Китайской Народной Республики", - говорится в сообщении.

Ключевыми аспектами документа названы укрепление кооперации в области разработки и модернизации военных технологий; создание механизмов взаимодействия между профильными структурами двух стран; а также обмен опытом и технологиями в приоритетных направлениях ВПК.

"Документ закладывает правовую основу для углублённого взаимодействия в военно-технической сфере и способствует технологическому развитию военно-промышленных комплексов обеих стран", - уверены в Минске.