Путин и Трамп в начале встречи отказались отвечать на вопросы журналистов

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп воздержались от вступительных слов в начале переговоров и не стали отвечать на многочисленные вопросы журналистов.

На кадрах, показанных телеканалом "Россия 24" (ВГТРК), главы государств молча сидят на стульях, в то время как журналисты наперебой выкрикивают вопросы.

Когда журналисты попали в зал встречи, главы государств уже занимали свои места.

Приветственных слов они говорить не стали, и через несколько секунд прессу попросили удалиться. Однако американские и российские журналисты начали выкрикивать самые разные вопросы, что несколько удивило президентов и членов делегаций. Одни спрашивали о том, когда наступит прекращение огня, другие - про встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В итоге прессу пришлось на повышенных тонах выводить из зала.

На встрече также присутствуют с российской стороны помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава МИД РФ Сергей Лавров. С американской стороны участвуют госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.