Путин заявил, что переговоры с Трампом прошли в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Переговоры с президентом США Дональдом Трампом прошли в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Наши переговоры прошли в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере. Были весьма обстоятельными и полезными", - заявил Путин в субботу на пресс-конференции по итогам российско-американских переговоров.

Путин поблагодарил Трампа за предложение приехать на Аляску.

"Вполне логично встретиться именно здесь, ведь наши страны, хоть нас разделяют и океаны, на самом деле близкие соседи. И я, когда мы встретились, вышли из самолетов, сказал: добрый день, дорогой сосед, очень приятно видеть вас в добром здравии и живым. И по-соседски это звучит, по-моему, по-доброму. Нас разделяет только Берингов пролив, да и то там два острова, и между российским и американским островом всего четыре километра. Мы близкие соседи, это факт", - сказал Путин.

Путин подчеркнул также, что с Аляской связана значительная часть общей истории России и США, многие позитивные события.

"Так, здесь и по сей день сохраняется огромное культурное наследие русской Америки, православные храмы, множество, более 700 географических названий, имеющих русское происхождение", - подчеркнул Путин.