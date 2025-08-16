Президент РФ сообщил, что одним из центральных вопросов переговоров стала ситуация вокруг Украины

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Одним из центральных вопросов переговоров с президентом США Дональдом Трампом стала ситуация вокруг Украины, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Одним из центральных вопросов стала ситуация вокруг Украины. Мы видим стремление администрации США и лично президента Трампа содействовать разрешению украинского конфликта, его желание вникнуть в суть и понять его истоки", - сказал Путин во время совместной пресс-конференции с Дональдом Трампом.

Он подчеркнул, что для России события на Украине связаны с фундаментальными угрозами национальной безопасности.

"Более того, мы всегда считали и считаем украинский народ, я говорил об этом неоднократно, братским, как это ни странно прозвучит в сегодняшних условиях. У нас одни корни, и все происходящее для нас - это трагедия и тяжёлая боль. Поэтому наша страна искренне заинтересована в том, чтобы положить этому конец", - подчеркнул глава российского государства.

Но при этом, "чтобы украинское урегулирование носило устойчивый и долгосрочный характер, должны быть устранены все первопричины кризиса, обеспечен учёт всех законных озабоченностей России, восстановлен справедливый баланс в сфере безопасности в Европе и в мире в целом", сказал Путин.