Глава РФ выразил признательность властям США за бережное отношение к памяти захороненных на Аляске советских летчиков

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин выразил признательность властям США за бережное отношение к памяти советских летчиков, погибших при выполнении миссий в рамках ленд-лиза.

"Вот сейчас я только что был в городе Магадане в России, там памятник стоит российским и американским лётчикам. И флаг на памятнике - российский и американский. Я знаю, что и здесь тоже есть такой же памятник. На кладбище всего в нескольких километрах отсюда захоронены советские пилоты, погибшие при выполнении той героической миссии. Признательны американским властям и гражданам за бережное отношение к их памяти. Это выглядит достойно и благородно", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров российской и американской делегаций на саммите на Аляске.

