Путин рассчитывает, что договоренности с США станут опорной точкой не только в украинском урегулировании

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил, что сегодняшние договоренности с США должны стать опорной точкой не только для решения украинской проблемы, но и должны положить начало восстановлению деловых отношений между странами.

"Рассчитываю, что сегодняшние договоренности станут опорной точкой не только для решения украинской проблемы, но и положат начало восстановлению деловых, прагматичных отношений между Россией и США", - сказал Путин на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.