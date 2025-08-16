Путин заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что есть все основания полагать, что с президентом США Дональдом Трампом они смогут дойти до завершения конфликта на Украине.

"У меня есть все основания полагать, что, двигаясь по этому пути, мы можем дойти, чем быстрее, тем лучше, до завершения конфликта на Украине", - сказал Путин на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.

"Сегодня мы слышим, когда президент Трамп говорит, что если бы я был президентом, то войны бы не было. Я думаю, что так бы на самом деле и случилось. Я подтверждаю это", - отметил Путин.

"Потому что, в целом, у нас с президентом Трампом наладился очень хороший деловой и доверительный контакт", - сообщил президент РФ.