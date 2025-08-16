Переговоры РФ-США в Анкоридже завершились

Путин и Трамп пообщались рядом с залом, где проходила пресс-конференция, пожали друг другу руки и попрощались

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Российско-американские переговоры на Аляске завершились, сообщает Кремль в своем телеграм-канале.

"Переговоры в Анкоридже завершились", - говорится в сообщении.

Кремль также опубликовал видеокадры, на которых президенты РФ и США общаются рядом с залом, где прошла итоговая пресс-конференция. Владимир Путин и Дональд Трамп пожали друг другу руки и попрощались.