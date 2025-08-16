Трамп предупредил, что НАТО и Зеленскому придется согласиться с достигнутыми договоренностями

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп после переговоров с российскими коллегой Владимиром Путиным на Аляске сообщил, что поставит в известность о результатах тех, кого сочтет нужным, в том числе украинского президента Владимира Зеленского.

"Им придется согласиться с тем, что говорят Марко (госсекретарь Рубио - ИФ) и Стив (спецпосланник Уиткофф - ИФ), а также некоторые замечательные люди из администрации Трампа", - подчеркнул президент США, отметив, что, "в конечном счете, это зависит от них".

Трамп подчеркнул, что встреча с Путинным была "чрезвычайно продуктивной, многие пункты были согласованы".