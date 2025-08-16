Глава США не стал сообщать, какой серьезный вопрос по Украине еще предстоит уладить

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет объявлять, по какому серьезному вопросу он не согласился с президентом РФ Владимиром Путиным, который предстоит уладить в будущем.

"Нет, я бы не хотел сообщать это. Думаю, кто-то другой объявит об этом публично. Но я не хочу этого делать", - заявил он, отвечая на вопрос о том, планирует ли объявить об "одной большой проблеме", по которой они с Путиным не согласились.

Трамп отметил, что он хочет посмотреть, получится ли уладить этот вопрос. Также президент повторил, что считает, что "есть неплохой шанс" найти решение украинского кризиса.