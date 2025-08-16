Поиск

Глава США не стал сообщать, какой серьезный вопрос по Украине еще предстоит уладить

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет объявлять, по какому серьезному вопросу он не согласился с президентом РФ Владимиром Путиным, который предстоит уладить в будущем.

"Нет, я бы не хотел сообщать это. Думаю, кто-то другой объявит об этом публично. Но я не хочу этого делать", - заявил он, отвечая на вопрос о том, планирует ли объявить об "одной большой проблеме", по которой они с Путиным не согласились.

Трамп отметил, что он хочет посмотреть, получится ли уладить этот вопрос. Также президент повторил, что считает, что "есть неплохой шанс" найти решение украинского кризиса.

Дональд Трамп США Владимир Путин Украина Анкоридж
