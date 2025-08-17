Поиск

На северо-западе Пакистана расширят спасательные операции в связи с наводнениями

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Спасатели активизируют усилия для преодоления последствий наводнений и оползней, вызванных ливнями на северо-западе Пакистана, сообщило в воскресенье агентство Associated Press (AP).

По оценкам властей, жертвами стихийного бедствия в округе Бунер в провинции Хайбер-Пахтунхва стали, по меньшей мере, 220 человек. В пятницу на округ обрушились муссонные дожди, из-за которых начались затопления и сход селей.

В экстренных службах сообщили, что более половины дорог, поврежденных в округе, восстановлены, и по ним в изолированные деревни может пройти транспорт и тяжелая техника. Спасательные бригады расчищают завалы камней и грязи, принесенные паводком, разбирают развалины домов.

Власти направляют в пострадавшие районы палатки, продовольствие и чистую питьевую воду с целью избежать вспышек заболеваний, передающихся через воду. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф следит за ситуацией, и отдал распоряжение как можно скорее вести поиск пропавших, раздачу помощи и эвакуацию пострадавших.

Экстренные службы предупреждают, что с 17 по 19 августа Пакистану могут по-прежнему грозить наводнения и оползни.

AP отмечает, что от проливных дождей на союзной территории Индии Джамму и Кашмир погибли 50 человек, пострадали 150. Власти спасли более 300 человек, эвакуировали 4 тыс. в безопасные места.

Пакистан регулярно переживает наводнения и сход селей в сезон муссонов с июня по сентябрь; больше всего страдает гористый северо-запад страны, где деревни часто располагаются на крутых склонах и речных берегах. Ученые заявляют, что климатические изменения усиливают периодичность и степень опасности подобных стихийных бедствий в Южной Азии.

Пакистан
