Bloomberg пишет о трудном выборе Зеленского на предстоящей встрече с Трампом

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом в понедельник должен будет решить вопрос о заключении мирного соглашения за счет территориальных уступок России, сообщает Bloomberg.

"Зеленский оказывается в безвыходном положении: рискнуть навлечь на себя гнев Дональда Трампа или согласиться на быструю сделку по прекращению войны России в Украине, заплатив катастрофическую цену - уступив территорию за неопределенные гарантии безопасности", - говорится в сообщении.

При этом, отмечает агентство, "Трамп оставил Зеленскому мало возможностей для маневра", отказавшись на встрече с Путиным от требований о немедленном прекращении огня и заявив, что будет призывать быстро приступить к мирному плану.

Bloomberg со ссылкой на источники пишет, что Зеленский рассчитывает на встрече с Трампом "узнать больше о требованиях Путина, определить сроки трехсторонней встречи и подтолкнуть США к ужесточению санкций против России".

С учетом скандальной встречи Зеленского с Трампом в Белом доме в феврале на этот раз украинского президента будет сопровождать группа европейских лидеров.

Они "будут добиваться от Трампа ясности в отношении гарантий безопасности, которые готовы предоставить США, пытаясь организовать встречу с президентом Украины и Путиным", однако, как считают источники агентства, "у них сомнительные рычаги влияния, и они не всегда выступают с единой позиции".

После саммита на Аляске спецпосланник Трампа Стив Уиткофф в интервью CNN заявил, что было достигнуто соглашение, согласно которому США и другие страны могут предложить Украине формулировки, аналогичные статье 5 устава НАТО.

Как сообщалось, в Вашингтон для поддержки Зеленского собрались приехать канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Финляндии Александр Стубб, премьер Италии Джорджа Мелони, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.