Магнитные бури ожидаются на Земле во вторник и среду

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Образовавшаяся на Солнце корональная дыра вызовет магнитные бури на Земле во вторник, они продлятся два дня, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики.

"Со вторника, 19 августа, на магнитное поле Земли начнёт воздействовать новая корональная солнечная дыра, вызвав 1-2-дневные магнитные бури среднего уровня", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пик магнитных бурь ожидается во вторник.

"Расчеты показывают высокую вероятностью магнитных бурь, способных захватить также часть среды", - сказали ученые.

В лаборатории сообщили, что со вторника на среду на европейской части России повышена вероятность полярных сияний.