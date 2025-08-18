Иран планирует возобновить переговоры с МАГАТЭ в ближайшие дни

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Иранская сторона нацелена на продолжение переговоров с представителями МАГАТЭ для обсуждения путей сотрудничества по иранской ядерной программе, заявил в понедельник представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

"Переговоры продолжатся в ближайшие дни", - приводит агентство "Тасним" слова Багаи.

Между тем, представитель иранского внешнеполитического ведомства раскритиковал европейские страны, отметив, что они играют "деструктивную роль" в иранском ядерном вопросе. Он добавил, что представители "Евротройки" не выполнили свои обязательства в рамках иранского ядерного соглашения и не осудили ударов США и Израиля по Ирану.

"Они даже не предоставили никакого логического объяснения своих позиций", - подчеркнул Багаи.

На прошлой неделе сообщалось, что заместитель главы МАГАТЭ Массимо Апаро посетил Иран.

Иран приостановил сотрудничество с МАГАТЭ после ударов Израиля и США по ядерным объектам Ирана.