Поиск

Иран планирует возобновить переговоры с МАГАТЭ в ближайшие дни

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Иранская сторона нацелена на продолжение переговоров с представителями МАГАТЭ для обсуждения путей сотрудничества по иранской ядерной программе, заявил в понедельник представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

"Переговоры продолжатся в ближайшие дни", - приводит агентство "Тасним" слова Багаи.

Между тем, представитель иранского внешнеполитического ведомства раскритиковал европейские страны, отметив, что они играют "деструктивную роль" в иранском ядерном вопросе. Он добавил, что представители "Евротройки" не выполнили свои обязательства в рамках иранского ядерного соглашения и не осудили ударов США и Израиля по Ирану.

"Они даже не предоставили никакого логического объяснения своих позиций", - подчеркнул Багаи.

На прошлой неделе сообщалось, что заместитель главы МАГАТЭ Массимо Апаро посетил Иран.

Иран приостановил сотрудничество с МАГАТЭ после ударов Израиля и США по ядерным объектам Ирана.

Иран МАГАТЭ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Будапешт возложил на Украину ответственность за прекращение поставок нефти в Венгрию

Будапешт возложил на Украину ответственность за прекращение поставок нефти в Венгрию

Трамп планирует запретить в США голосование по почте

Трамп планирует запретить в США голосование по почте

Токио возглавил список лучших городов для удаленной работы

Токио возглавил список лучших городов для удаленной работы

"Молдовагаз" будет поставлять газ в Приднестровье до 1 апреля 2026 года

Китай увеличивает импорт СПГ

Китай увеличивает импорт СПГ

Глава МИД Венгрии сообщил о приостановке поставок нефти из РФ из-за Украины

Qantas выплатит рекордный штраф за увольнение 1,8 тысячи человек в пандемию

Qantas выплатит рекордный штраф за увольнение 1,8 тысячи человек в пандемию

Что случилось этой ночью: понедельник, 18 августа

Трамп заявил, что Зеленский может завершить конфликт на Украине немедленно

Bloomberg пишет о трудном выборе Зеленского на предстоящей встрече с Трампом

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6987 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске101 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2347 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе449 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });