Трамп планирует запретить в США голосование по почте

Трамп планирует запретить в США голосование по почте
Фото: Joe Raedle/Getty Images

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что будет добиваться запрета в стране на голосование по почте, так как считает, что этот способ - ненадежный.

"Я возглавлю движение, цель которого - избавиться от голосования по почте. Кроме того, раз уж мы взялись за эту проблему, нужно избавиться и от вызывающих споры электронных устройств для голосования: они допускают неточности и стоят очень много денег", - написал он в понедельник в соцсети Truth Social.

По мнению Трампа, использование непосредственно на избирательных участках обычных бюллетеней, изготовленных на бумаге с водяными знаками, - "это более быстрый способ, который к концу дня голосования не оставляет сомнений насчет того, кто выиграл, а кто проиграл".

По словам американского лидера, первым этапом борьбы за отмену голосования по почте будет указ, который он собирается подписать "для того, чтобы обеспечить честные промежуточные выборы в 2026 году".

Трамп после проигрыша на президентских выборах 2020 года обвинял политических оппонентов в использовании голосования по почте для того, чтобы приписать его сопернику Джо Байдену больше голосов. С точки зрения команды Трампа, при голосовании по почте один и тот же человек при желании может отправить больше одного бюллетеня. Кроме того, республиканцы полагали, что бюллетени для такого голосования выдавались без тщательной проверки документов - в итоге их могли получить и жители, не имеющие права голоса.

В то же время, на тех выборах данный тип голосования обрел популярность, так как давал американцам возможность легко проголосовать даже в условиях пандемии коронавируса.

Соперники Трампа из Демократической партии, как правило, высказываются за продолжение практики голосования по почте.

Дональд Трамп Джо Байден США
