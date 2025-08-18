Трамп заявил, что у него состоялись "непрямые контакты" с Путиным

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что в понедельник провел опосредованное общение с президентом РФ Владимиром Путиным и после переговоров в Вашингтоне планирует позвонить российскому лидеру.

"Сегодня я вел непрямые контакты с Путиным. Я позвоню ему сразу после этих встреч", - сказал он в начале переговоров с лидерами европейских стран.

Однако Трамп не уточнил, в каком формате прошло общение с Путиным.

При этом Трамп вновь выразил надежду на организацию трехсторонних переговоров США, РФ и Украины, которые, по его словам, позволят окончательно урегулировать украинский кризис.