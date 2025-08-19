Трамп завершил переговоры с лидерами стран Европы

Фото: Win McNamee/Getty Images

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Переговоры президента США Дональда Трампа и руководителей ряда европейских государств подошли к концу, сообщает пул Белого дома.

"Многосторонние переговоры в Восточном зале завершились", - отмечается в сообщении.

В понедельник Трамп встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне. В последующих переговорах, направленных на урегулирование украинского кризиса, принимали участие европейские лидеры: канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Финляндии Александр Стубб, премьер Италии Джорджа Мелони, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.