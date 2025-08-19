Макрон предложил провести четырехстороннюю встречу по украинскому урегулированию с участием Европы

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Назвав перспективу трехсторонней встречи США-Украина-Россия "единственным решением" для завершения вооруженного конфликта на Украине, президент Франции Эмманюэль Макрон предложил при этом четырехсторонние переговоры, включающие Европу.

"И все же я предлагаю четырехстороннюю встречу. Когда мы говорим о гарантиях безопасности, это также вопрос безопасности Европейского континента", - заявил Макрон в понедельник вечером в Белом доме в Вашингтоне, когда европейские участники встречи с президентом США Дональдом Трампом выступили с краткими заявлениями перед началом переговоров с участием президента Украины Владимира Зеленского.

В понедельник Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. В последующих переговорах, направленных на урегулирование украинского кризиса, приняли участие европейские лидеры: канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Финляндии Александр Стубб, премьер Италии Джорджа Мелони, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.