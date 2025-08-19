Вэнс, Рубио и Уиткофф координируют инициативы по урегулированию между РФ и Украиной

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп по итогам переговоров в Вашингтоне с президентом Украины и европейскими лидерами сообщил, что координацией процесса украинского урегулирования занимаются вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стив Уиткофф.

"Вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф координируются с Россией и Украиной" - написал Трамп в соцсети Truth Social.