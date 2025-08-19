Украина готова за счет Европы приобрести у США вооружений на $100 млрд

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Украина готова приобрести у США оружие на $100 млрд при финансировании европейских стран, чтобы получить гарантии безопасности от Вашингтона, сообщает The Financial Times со ссылкой на документ, оказавшийся в ее распоряжении.

"Украина пообещает закупить американское оружие на $100 млрд, финансируемое Европой, в попытке получить гарантии своей безопасности от США после мирного урегулирования с Россией", - пишет издание.

Газета уточняет, что документ представляет из себя список предложений Киева для обсуждения с лидерами Европы в преддверии встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

В документе не указано, какое оружие Украина просит закупить в рамках сделки. Однако издание напоминает, что ранее Киев заявлял о своем желании приобрести по меньшей мере 10 систем ПВО Patriot американского производства.

Кроме того, согласно документу, Киев также готов заключить сделку с Вашингтоном на сумму $50 млрд по производству беспилотных летательных аппаратов с украинскими компаниями.

Согласно документу, Киев также отвергает идею передачи России частей Донбасса, находящихся под контролем Украины, и заморозку остальной линии фронта.

Киев также настаивает на том, чтобы Россия предоставила ему полную компенсацию за ущерб военного времени, которая может быть оплачена за счет российских суверенных активов на сумму $300 млрд, замороженных в западных странах.