Поиск

Украина готова за счет Европы приобрести у США вооружений на $100 млрд

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Украина готова приобрести у США оружие на $100 млрд при финансировании европейских стран, чтобы получить гарантии безопасности от Вашингтона, сообщает The Financial Times со ссылкой на документ, оказавшийся в ее распоряжении.

"Украина пообещает закупить американское оружие на $100 млрд, финансируемое Европой, в попытке получить гарантии своей безопасности от США после мирного урегулирования с Россией", - пишет издание.

Газета уточняет, что документ представляет из себя список предложений Киева для обсуждения с лидерами Европы в преддверии встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

В документе не указано, какое оружие Украина просит закупить в рамках сделки. Однако издание напоминает, что ранее Киев заявлял о своем желании приобрести по меньшей мере 10 систем ПВО Patriot американского производства.

Кроме того, согласно документу, Киев также готов заключить сделку с Вашингтоном на сумму $50 млрд по производству беспилотных летательных аппаратов с украинскими компаниями.

Согласно документу, Киев также отвергает идею передачи России частей Донбасса, находящихся под контролем Украины, и заморозку остальной линии фронта.

Киев также настаивает на том, чтобы Россия предоставила ему полную компенсацию за ущерб военного времени, которая может быть оплачена за счет российских суверенных активов на сумму $300 млрд, замороженных в западных странах.

Financial Times Patriot Украина США Владимир Зеленский Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Вашингтоне надеются, что встреча Путина и Зеленского состоится до конца августа

Трамп сообщил, что начал обсуждение с Путиным планов его встречи с Зеленским

Путин и Трамп говорили по телефону около 40 минут

Трамп завершил переговоры с лидерами стран Европы

Трамп завершил переговоры с лидерами стран Европы

Трамп доволен переговорами с Зеленским

Трамп доволен переговорами с Зеленским

Президент США намерен созвониться с Путиным после переговоров с Зеленским

Трамп заявил, что для решения конфликта на Украине нужно не перемирие, а мир

Трамп заявил, что для решения конфликта на Украине нужно не перемирие, а мир

Трамп заявил о шансах завершить конфликт на Украине в случае его встречи с Путиным и Зеленским

Что произошло за день: понедельник, 18 августа

В состав делегации США на переговорах с Украиной войдут Вэнс, Рубио и Уиткофф

В состав делегации США на переговорах с Украиной войдут Вэнс, Рубио и Уиткофф
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6988 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2348 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске101 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе449 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });