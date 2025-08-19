Европейские рынки акций преимущественно снизились в понедельник

Поиск

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Большинство фондовых индексов крупнейших стран Западной Европы завершили умеренным снижением торги в понедельник, исключениями стали британский и сводный европейский индикаторы.

Германский индикатор DAX потерял 0,18%, французский CAC 40 - 0,5%, итальянский FTSE MIB - 0,03%, испанский IBEX 35 - 0,17%. Британский FTSE 100 прибавил 0,21%.

Индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,08% - до 554,01 пункта.

Инвесторы продолжают следить за новостями геополитики и ждут ежегодного симпозиума Федерального резервного банка (ФРБ) Канзаса, в котором примут участие главы ведущих центробанков мира.

В понедельник в Вашингтоне состоится встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. К переговорам по урегулированию ситуации на Украине также подключатся европейские лидеры.

Симпозиум в Джексон-Хоуле начнется в четверг, а в пятницу на мероприятии выступит глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл, от которого участники рынка будут ждать сигналов, касающихся перспектив денежно-кредитной политики.

Ожидания рынка относительно снижения ставки американским ЦБ несколько остыли с прошлой недели. Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, шансы на ее снижение на 25 базисных пунктов на заседании в сентябре теперь оцениваются в 84%. В прошлую пятницу вероятность принятия ФРС такого решения оценивалась почти в 93%, по данным FedWatch.

Лидером роста среди компонентов Stoxx Europe 600 стали акции датского производителя ветрогенераторов Vestas Wind Systems, подорожавшие на 15%.

Бумаги других компаний, работающих с возобновляемыми источниками электроэнергии (ВИЭ), также выросли в цене после того, как администрация президента США опубликовала более выгодные для них, чем ожидалось, разъяснения критериев, предъявляемых к ВИЭ-проектам, которые смогут претендовать на налоговые льготы в США. EDP Renovaveis нарастила капитализацию на 6,2%, Orsted - на 1,2%, Nordex - на 2,4%.

Рыночная стоимость датской фармкомпании Novo Nordisk увеличилась на 6,6%. Управление по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов (FDA) США одобрило применение ее препарата для снижения веса Wegovy для лечения некоторых заболеваний печени.

Заметно повышаются в цене акции Embracer Group (на 6,5%), Babcock International Group (на 4,5%), Zealand Pharma (на 4,3%), VZ Holding (на 4,2%), Saab (на 3,3%) и Rheinmetall (на 3,1%).

В числе лидеров снижения в сводном европейском индексе оказались бумаги германского Commerzbank, подешевевшие на 3,2% после того, как Deutsche Bank ухудшил рекомендацию для них до "держать" с "покупать".

Капитализация французского производителя стеклянной тары Verallia упала на 5,8%, Boliden - на 3,9%, Glencore - на 3,8%, Skanska - на 3,4%, TUI - на 3,3%.

Котировки акций швейцарской U-Blox снизились на 2% на новости о том, что инвесткомпания Advent International сделала предложение о покупке чипмейкера за $1,3 млрд.

