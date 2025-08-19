Уолл-стрит закрылась практически без изменений в ожидании выступления Пауэлла

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили сессию в понедельник с разнонаправленными изменениями в пределах 0,1%.

Участники рынка придерживаются выжидательной позиции в начале недели, ключевым событием которой станет ежегодный симпозиум в Джексон-Хоуле, традиционно организуемый Федеральным резервным банком Канзас-Сити.

Глава Федрезерва Джером Пауэлл выступит на симпозиуме в пятницу, и участники рынка будут внимательно следить за его высказываниями в надежде получить сигналы о планах регулятора относительно изменения ключевой процентной ставки.

Если ФРС начнет снижать ставку позднее в этом году, индекс S&P 500 останется в среднесрочном повышательном тренде с учетом сильного сезона корпоративной отчетности, отметила аналитик XS.com Лин Тран.

С другой стороны, если Пауэлл не даст рынку мягкого сигнала, американский рынок акций может просесть на 15%, полагает старший стратег Evercore ISI Джулиан Эмануэл.

"Это был спокойный день, инвесторы готовились к будущим событиям, - отметил портфельный управляющий Argent Capital Джед Эллербрук. - Самым важным из них станет выступление Пауэлла. Мы ждем новых мыслей по поводу того, как ФРС оценивает текущую обстановку, когда инфляция относительно высока, а безработица находится в восходящем тренде".

Кроме того, на этой неделе квартальные отчетности опубликует ряд крупных американских компаний, включая ритейлеров Walmart Inc., Home Depot Inc. и Target Corp.

Акции UnitedHealth Group подорожали на 1,5% после скачка на 12% в прошлую пятницу на новости, что инвесткомпания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway во втором квартале приобрела пакет акций страховщика на $1,57 млрд.

Стоимость бумаг Soho House подскочила на 15% на новости, что группа инвесторов во главе с американским девелопером MCR Hotels выкупит акции холдинга, управляющего сетью клубных отелей. В рамках сделки стоимость компании оценена в $2,7 млрд с учетом долга.

Капитализация разработчика ПО для работы с персоналом Dayforce выросла на 26% на слухах, что инвестфирма Thoma Bravo ведет переговоры о покупке компании.

Рыночная стоимость Intel Corp. упала на 3,7% на сообщениях СМИ о том, что Белый дом ведет переговоры о приобретении 10% в компании. При этом, по данным источников, для приобретения доли правительство может использовать средства, выделяемые на развитие полупроводниковой промышленности в рамках закона US Chips Act. По этому закону Intel уже получила около $10,9 млрд, что как раз соответствует 10% рыночной стоимости компании.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в понедельник понизился на 0,08% и составил 44911,82 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 0,01% - до 6449,15 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,03% и составил 21629,77 пункта.