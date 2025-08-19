Поиск

Уолл-стрит закрылась практически без изменений в ожидании выступления Пауэлла

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили сессию в понедельник с разнонаправленными изменениями в пределах 0,1%.

Участники рынка придерживаются выжидательной позиции в начале недели, ключевым событием которой станет ежегодный симпозиум в Джексон-Хоуле, традиционно организуемый Федеральным резервным банком Канзас-Сити.

Глава Федрезерва Джером Пауэлл выступит на симпозиуме в пятницу, и участники рынка будут внимательно следить за его высказываниями в надежде получить сигналы о планах регулятора относительно изменения ключевой процентной ставки.

Если ФРС начнет снижать ставку позднее в этом году, индекс S&P 500 останется в среднесрочном повышательном тренде с учетом сильного сезона корпоративной отчетности, отметила аналитик XS.com Лин Тран.

С другой стороны, если Пауэлл не даст рынку мягкого сигнала, американский рынок акций может просесть на 15%, полагает старший стратег Evercore ISI Джулиан Эмануэл.

"Это был спокойный день, инвесторы готовились к будущим событиям, - отметил портфельный управляющий Argent Capital Джед Эллербрук. - Самым важным из них станет выступление Пауэлла. Мы ждем новых мыслей по поводу того, как ФРС оценивает текущую обстановку, когда инфляция относительно высока, а безработица находится в восходящем тренде".

Кроме того, на этой неделе квартальные отчетности опубликует ряд крупных американских компаний, включая ритейлеров Walmart Inc., Home Depot Inc. и Target Corp.

Акции UnitedHealth Group подорожали на 1,5% после скачка на 12% в прошлую пятницу на новости, что инвесткомпания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway во втором квартале приобрела пакет акций страховщика на $1,57 млрд.

Стоимость бумаг Soho House подскочила на 15% на новости, что группа инвесторов во главе с американским девелопером MCR Hotels выкупит акции холдинга, управляющего сетью клубных отелей. В рамках сделки стоимость компании оценена в $2,7 млрд с учетом долга.

Капитализация разработчика ПО для работы с персоналом Dayforce выросла на 26% на слухах, что инвестфирма Thoma Bravo ведет переговоры о покупке компании.

Рыночная стоимость Intel Corp. упала на 3,7% на сообщениях СМИ о том, что Белый дом ведет переговоры о приобретении 10% в компании. При этом, по данным источников, для приобретения доли правительство может использовать средства, выделяемые на развитие полупроводниковой промышленности в рамках закона US Chips Act. По этому закону Intel уже получила около $10,9 млрд, что как раз соответствует 10% рыночной стоимости компании.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в понедельник понизился на 0,08% и составил 44911,82 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 0,01% - до 6449,15 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,03% и составил 21629,77 пункта.

Berkshire Hathaway Dow Jones Industrial Average Nasdaq Composite Target Walmart
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: вторник, 19 августа

Генсек НАТО заявил, что вопрос изменения границ Украины на встрече в Белом доме не обсуждался

Генсек НАТО заявил, что вопрос изменения границ Украины на встрече в Белом доме не обсуждался

Украина готова за счет Европы приобрести у США вооружений на $100 млрд

В Вашингтоне надеются, что встреча Путина и Зеленского состоится до конца августа

Трамп сообщил, что начал обсуждение с Путиным планов его встречи с Зеленским

Путин и Трамп говорили по телефону около 40 минут

Трамп завершил переговоры с лидерами стран Европы

Трамп завершил переговоры с лидерами стран Европы

Трамп доволен переговорами с Зеленским

Трамп доволен переговорами с Зеленским

Президент США намерен созвониться с Путиным после переговоров с Зеленским

Трамп заявил, что для решения конфликта на Украине нужно не перемирие, а мир

Трамп заявил, что для решения конфликта на Украине нужно не перемирие, а мир
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6989 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2348 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске101 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе449 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });