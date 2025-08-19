Поиск

Роспотребнадзор направил специалистов в Республику Конго для борьбы с эпидемией холеры

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор направил специалистов в Республику Конго для помощи в борьбе с холерой, сообщили журналистам в ведомстве.

"В соответствии с обращением конголезской стороны группа специалистов Роспотребнадзора приступила к работе в Республике Конго для содействия в проведении противоэпидемических мероприятий в связи с эпидемией холеры", - сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

В сообщении отмечается, что специалистами совместно проводится эпидемиологическое расследование и установление путей и факторов передачи инфекции. Российские специалисты консультируют местных специалистов как в столице страны - городе Браззавиле, так и в удаленных регионах с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.

Кроме того, в Республику Конго доставлены разработанные Роспотребнадзором новейшие средства диагностики, позволяющие в течение 60 минут определить возбудителей нескольких опасных инфекций, в частности холеры, чумы, сибирской язвы, бруцеллёза, туляремии.

Роспотребнадзор Конго
Новости

Рубио заявил, что РФ и Украина для мирного соглашения должны пойти на взаимные уступки

Генсек НАТО заявил, что вопрос изменения границ Украины на встрече в Белом доме не обсуждался

Украина готова за счет Европы приобрести у США вооружений на $100 млрд

В Вашингтоне надеются, что встреча Путина и Зеленского состоится до конца августа

Трамп сообщил, что начал обсуждение с Путиным планов его встречи с Зеленским

Путин и Трамп говорили по телефону около 40 минут

Трамп завершил переговоры с лидерами стран Европы

