На Восточном побережье США готовятся к возможным наводнениям из-за урагана "Эрин"

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Ураган "Эрин", сформировавшийся в Атлантическом океане, может в ближайшие дни спровоцировать неблагоприятные погодные условия на Восточном побережье США, сообщает во вторник телеканал CBS News.

Согласно прогнозам, волны в прибрежных зонах могут достигнуть высоты до 6 метров. В штате Северная Каролина готовятся к возможным наводнениям. Со среды на Внешних отмелях объявлено штормовое предупреждение.

Ожидается, что в середине этой недели "Эрин", которому в настоящее время присвоена третья из пяти возможных категорий мощности по шкале Саффира-Симпсона, пройдет между Бермудскими островами и Восточным побережьем США.

По последним данным, скорость устойчивого ветра достигает 193 км/ч. Эпицентр урагана находится примерно в 1,2 тыс. км к юго-востоку от мыса Хаттерас (штат Северная Каролина) и 1,1 тыс. км к юго-западу от Бермудских островов. Ураган движется в северо-западном направлении со скоростью 11 км/ч.