Китайские власти смягчают ограничения на производство телесериалов

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Национальная администрация радио и телевидения (NTRA) Китая планирует смягчить ограничения на число серий драматических телесериалов и интервалы между сезонами, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на заявление регулятора.

Ранее были установлены ограничения в 40 серий и интервал в один год.

Китайские власти также стимулируют производство документальных и анимационных фильмов и будут приветствовать включение в сетки вещания импортного контента и высококачественных короткометражных драматических фильмов.

"Эти меры могут помочь оживить индустрию полноценных драматических фильмов после последствий прежнего жесткого контроля со стороны китайского регулятора и оттока аудитории в направлении видеоконтента небольшой длительности", - отмечают аналитики компании Nomura.

