Австралийская биотехнологическая CSL увеличила выручку за фингод на 5%

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Австралийская биотехнологическая компания CSL за 2025 финансовый год, который завершился в июне, увеличила выручку на 5% до $15,558 млрд, сообщается в отчетности.

Прибыль после уплаты налогов выросла на 17% и достигла $3 млрд, базовая прибыль повысилась на 14%, составив $3,303 млрд. Изменения обоих показателей не учитывают колебания валютных курсов.

В 2026 фингоду CSL планирует увеличить выручку на 4-5% и получить базовую прибыль в диапазоне $3,45-3,55 млрд. Аналитики в среднем прогнозируют $3,56 млрд, по данным Visible Alpha.

Компания проведет реструктуризацию бизнеса, которая позволит ежегодно экономить до $550 млн в ближайшие три года. В том числе размер штата будет сокращен примерно на 15% (сейчас он составляет около 32 тыс. человек).

Также подразделение по производству вакцин против сезонного гриппа CSL Seqirus до конца этого фингода будет выделено в отдельную компанию с листингом на Австралийской фондовой бирже.

CSL объявила финальные дивиденды в размере $1,62 на бумагу по сравнению с $1,45 годом ранее.

Кроме того, компания заявила, что в течение 2026 фингода выкупит свои акции на сумму до 750 млн австралийских долларов ($487 млн).

Котировки акций CSL рухнули почти на 17% по итогам торгов во вторник. Капитализация компании за последние три месяца уменьшилась на 7,6% (до 131 млрд долларов), тогда как фондовый индекс S&P/ASX 200 прибавил 6,6%.