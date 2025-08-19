Поиск

МИД Израиля выдвинул кандидатуру Одеда Йосефа на пост посла в РФ

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - МИД Израиля принял решение выдвинуть кандидатуру Одеда Йосефа на должность посла в РФ, сообщило во вторник в соцсети X внешнеполитическое ведомство.

"Комитет по назначениям глав зарубежных дипломатических представительств МИД Израиля во главе с министром иностранных дел Гидеоном Сааром принял решение назначить Одеда Йосефа послом Израиля в Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Позже эту кандидатуру представят на утверждение правительству.

В настоящее время Йосеф занимает пост заместителя генерального директора и руководителя департамента Ближнего Востока МИД Израиля. Ранее он был послом Израиля в Кении. За время своей дипломатической службы Йосеф также работал в представительствах Израиля в Москве, Вашингтоне и Сингапуре, отмечает израильский МИД.

