В Финляндии депутат покончил с собой в здании парламента

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Депутат парламента Финляндии во вторник покончил с собой в здании законодательного органа, сообщают СМИ республики.

"Во вторник в здании парламента погиб человек. Звонок в полицию поступил через Центр тревоги в 11:06", - пишет портал Yle со ссылкой на управление полиции Хельсинки.

Пока полиция не подозревает состава преступления в этом деле.

На месте происшествия работают несколько полицейских патрулей и служб скорой медицинской помощи.

Директор по безопасности парламента Ааро Тойвонен не стал комментировать СМИ, был ли умерший депутатом или сотрудником парламента, а также была ли смерть случайной.

В то же время он не оспорил сообщение газеты Iltalehti, что в здании парламента покончил с собой депутат.

Издание отметило, что личность погибшего депутата известна, но оно не будет публиковать его имя, пока не будут установлены контакты с родственниками.

