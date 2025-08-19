Поиск

Число жертв наводнений в Пакистане превысило 350 человек

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Число погибших в результате наводнений на северо-западе Пакистана увеличилось до 358 человек, пишет во вторник газета Dawn.

Еще 181 человек получил травмы.

Накануне сообщалось о 325 погибших и 156 пострадавших.

Больше всего жертв - 225 - в округе Бунер в провинции Хайбер-Пахтунхва.

В поисково-спасательных работах задействовано около 6 тыс. человек.

В результате стихийного бедствия повреждено 780 домов, из которых 349 - разрушены полностью.

Пакистан
