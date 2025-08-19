Поиск

XPeng во II квартале сократила чистый убыток в 2,7 раза и увеличила выручку в 2,3 раза

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Китайская XPeng, входящая в число крупнейших производителей электромобилей страны, во втором квартале 2025 года сократила чистый убыток в 2,7 раза, увеличив выручку в 2,3 раза.

Как сообщается в отчетности компании, ее чистый убыток в апреле-июне составил 477,8 млн юаней ($66,7 млн) по сравнению с 1,28 млрд юаней за аналогичный период прошлого года. Убыток в расчете на обыкновенную акцию составил 0,25 юаня ($0,04), в расчете на американскую депозитарную акцию (ADS) - 0,5 юаня ($0,07).

Выручка подскочила до 18,27 млрд юаней ($2,55 млрд) против 8,11 млрд юаней годом ранее. В том числе доход от продажи автомобилей повысился в 2,5 раза - до 16,88 млрд юаней.

Аналитики в среднем оценивали выручку компании на уровне 18,52 млрд юаней, по данным LSEG.

XPeng за прошедший квартал поставила 103,181 тыс. машин по сравнению с 30,207 тыс. за тот же период предыдущего года (повышение в 3,4 раза). Сама компания три месяца назад прогнозировала поставки в диапазоне 102-108 тыс. электромобилей.

На конец июня насчитывалось 677 автосалонов XPeng в 224 городах. Количество зарядных станций составляло 2,348 тыс.

По итогам третьего квартала автопроизводитель планирует поставить 113-118 тыс. машин (прирост в 2,4-2,5 раза относительно июля-сентября прошлого года). Также компания ожидает, что выручка будет находиться в диапазоне 19,6-21 млрд юаней (увеличение примерно вдвое).

Котировки ADS XPeng на предварительных торгах в Нью-Йорке во вторник растут на 0,4%. За последние три месяца их цена увеличилась на 1%, в то время как S&P 500 поднялся на 8%.

XPeng Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп уверен, что Украина не будет "частью НАТО", но не исключил присутствия военных из Европы

Трамп надеется на гибкость Зеленского и хорошие действия Путина

Минобороны Киргизии готовится эвакуировать с пика Победы российскую альпинистку

В Финляндии депутат покончил с собой в здании парламента

Полиция Сербии задержала 19 человек в ходе ночных беспорядков

Полиция Сербии задержала 19 человек в ходе ночных беспорядков

Китайские власти смягчают ограничения на производство телесериалов

Китайские власти смягчают ограничения на производство телесериалов

На Восточном побережье США готовятся к возможным наводнениям из-за урагана "Эрин"

На Восточном побережье США готовятся к возможным наводнениям из-за урагана "Эрин"

Макрон заявил, что встреча Путина и Зеленского может состояться в Швейцарии

Макрон заявил, что встреча Путина и Зеленского может состояться в Швейцарии

Цена нефти Brent снизилась до $66,19 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 19 августа

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6993 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2348 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе449 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });