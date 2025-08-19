XPeng во II квартале сократила чистый убыток в 2,7 раза и увеличила выручку в 2,3 раза

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Китайская XPeng, входящая в число крупнейших производителей электромобилей страны, во втором квартале 2025 года сократила чистый убыток в 2,7 раза, увеличив выручку в 2,3 раза.

Как сообщается в отчетности компании, ее чистый убыток в апреле-июне составил 477,8 млн юаней ($66,7 млн) по сравнению с 1,28 млрд юаней за аналогичный период прошлого года. Убыток в расчете на обыкновенную акцию составил 0,25 юаня ($0,04), в расчете на американскую депозитарную акцию (ADS) - 0,5 юаня ($0,07).

Выручка подскочила до 18,27 млрд юаней ($2,55 млрд) против 8,11 млрд юаней годом ранее. В том числе доход от продажи автомобилей повысился в 2,5 раза - до 16,88 млрд юаней.

Аналитики в среднем оценивали выручку компании на уровне 18,52 млрд юаней, по данным LSEG.

XPeng за прошедший квартал поставила 103,181 тыс. машин по сравнению с 30,207 тыс. за тот же период предыдущего года (повышение в 3,4 раза). Сама компания три месяца назад прогнозировала поставки в диапазоне 102-108 тыс. электромобилей.

На конец июня насчитывалось 677 автосалонов XPeng в 224 городах. Количество зарядных станций составляло 2,348 тыс.

По итогам третьего квартала автопроизводитель планирует поставить 113-118 тыс. машин (прирост в 2,4-2,5 раза относительно июля-сентября прошлого года). Также компания ожидает, что выручка будет находиться в диапазоне 19,6-21 млрд юаней (увеличение примерно вдвое).

Котировки ADS XPeng на предварительных торгах в Нью-Йорке во вторник растут на 0,4%. За последние три месяца их цена увеличилась на 1%, в то время как S&P 500 поднялся на 8%.